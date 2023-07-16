جدة - نرمين السيد - ويرصد الإنفوجراف التالى أبرز تفاصيل محطة قطارات الصعيد: ويضم المشروع قطارات خط الصعيد وعدد آخر من الخطوط، والذى يقام على مساحة 57 فدانا بمعدل 3 أضعاف محطة رمسيس. كما تضم المحطة عددا من الخدمات الاقتصادية الكبرى، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للركاب 250 ألف راكب يومياً ، حيث يبلغ إجمالى مساحة بنائية 112.000 م2، ومبنى المحطة الرئيسى على مساحة 31.000 م2 ، وخطوط سكك حديدية على مساحة 166.000 م2. المشروع يضم أيضا عمارات استثمارية على مساحة 42.000 م2 ويتيح حوالى 3500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وغيرها من الإنجازات الضخمة داخل المشروع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر على مساحة 57 فدانا.. تفاصيل محطة قطارات الصعيد (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.