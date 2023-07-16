«عربية النواب»: تنفيذ البيان الختامى لقمة القاهرة يضمن حل الأزمة السودانية

جدة - نرمين السيد - قال النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن تنفيذ بنود البيان الختامى الصادر عن قمة دول جوار السودان، التى انعقدت بالقاهرة لحل الصراع القائم فى الخرطوم وتداعياته السلبية على دول الجوار يضمن الوقف الفورى لإطلاق النار وحل الأزمة السودانية بالطرق السلمية.





وأشاد أباظة فى بيان اليوم، بالموافقة الجماعية على البيان الختامى لقمة دول جوار السودان، معتبرا هذا البيان بمثابة خطوة مهمة على طريق حل الأزمة السودانية، ووقف إطلاق النار والحفاظ على وحدة دولة السودان الشقيقة ومقدرات الشعب السودانى.

كما أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، بالاتفاق على الآلية الوزارية على مستوى الوزراء وتكليفها بمهام محددة من اجل ضمان ترجمة وتنفيذ نص البيان الختامى الذى أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى ختام أعمال القمة خاصة أن البيان الختامى كان قاسما مشتركا بين الدول السبع ومعبرا عن توافقها لحل الأزمة السودانية بالطرق السلمية.

وطالب أباظة، جميع الأطراف والقوى السودانية بالالتزام التام بما جاء من بنود فى البيان الختامى لهذه القمة المهمة من أجل الوقف الفورى للحرب والاقتتال داخل ،السودان مشيدا بالموقف المصرى بقيادة الرئيس السيسى والجهد الجبار الذى بذلته مصر خلال الأسابيع الماضية، الذى كان سببا رئيسيا فى الدور الأكبر فى نجاح القمة وتحقيق الهدف منها.