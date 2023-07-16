المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء يصدر تقريره الأسبوعي الــ 23

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 يوليو 2023 11:28 صباحاً - التنسيق مع المفوضية الأوروبية لإعداد برنامج تدريبي لتسجيل بيانات الرسائل المعدة للتصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي

2235 رسالة غذائية واردة ورفض 8 رسائل منها

استيفاء 5 مواقع جديدة لإنشاء مخازن التغذية المدرسية

تلقي إدارة الشكاوى 60 شكوى والانتهاء من فحص 55 منها

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 23، وذلك عن الفترة من 8 – 14 يوليو الجاري ، والذي تضمن العديد من الأنشطة والإنجازات المختلفة على النحو التالي:

عقد الدكتور طارق الهوبي – رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء – اجتماعًا موسعًا مع الشركاء والجهات المعنية بالرقابة على سلامة الغذاء، وكذا الشركاء التجاريين من الخارج وذلك بالتعاون مع مشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش ( طيب ) ، حيث تناول الاجتماع التحاور وعرض المرئيات المختلفة والمتعلقة بالتوجه الجديد الخاص بمنظومة العمليات والأنشطة الرقابية في شأن تداول الغذاء وسلامته .

واستعرض الهوبي خلال الاجتماع المحاور الأساسية لاستراتيجية وخطة عمل الهيئة والتي اعتمدتها للأعوام 2023- 2026، وارتكزت على عدة محاور تتعلق بضمان سلامة الأغذية المنتجة محليًا وكذا المنتجات الغذائية الواردة إلى مصر، مؤكدًا على حق المستهلك في الحصول على غذاء صحي وآمن.

وأوضح الهوبي أن رؤية الهيئة تستهدف أن تكون الهيئة عضو فعال في النظم الرقابية المحلية والإقليمية والدولية بهدف خلق نوع من الاعتماد والاعتراف المتبادل فيما يخص القوائم البيضاء بين الهيئة والجهات المناظرة لها حول العالم.

وفي هذا الإطار أشار الدكتور طارق الهوبي إلى دور الهيئة الريادي فيما يتعلق بالترتيبات الخاصة بعقد الاجتماع الأول للمنتدى الإفريقي للهيئات المعنية بالغذاء بالمشاركة مع الاتحاد الإفريقي وكافة الهيئات الرقابية النظيرة بالدول الأعضاء بالاتحاد.

كما أعلن الهوبي عن انطلاق مرحلة جديدة من قبل الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفعيلاً للدور المنوط بها، والذي يضمن مأمونية وسلامة الغذاء المنتج والمتداول داخل مصر، ويعزز من ثقة الدول المستوردة للمنتج المصري المصدر إلى العالم الخارجي وبما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات.

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 89 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الثاني من شهر يوليو الجاري، وتم تسجيل 17 منشأة غذائية لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 28 زيارة، وسجلت 2 منشأة لدى الهيئة، كما استوفت 2 منشأة لاشتراطات الهيئة وجاري إدراجها بالقائمة البيضاء، وأصدرت الإدارة 571 إذن تصدير لحاصلات زراعية.

وشاركت الإدارة بمعرض أجرو إيجبت خلال الفترة من 9-11 يوليو الجاري للرد على أية استفسارات توجه للهيئة من الحاضرين.

كما قامت إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة بالترتيب والتنسيق مع المفوضية الأوروبية وبرنامج "تدريب أفضل لغذاء أكثر أمان " BTSF لإعداد برنامج تدريبي لكيفية تسجيل بيانات الرسائل المعدة للتصدير من أصل نباتي وحيواني إلى دول الاتحاد الأوروبي في النموذج المخصص ( الملحق رقم 4 والشهادة الصحية ) على نافذة TRACES ، وذلك لعدد من مفتشي الهيئة ومهندسي الإدارة المركزية للحجر الزراعي وممثلي الشركات المصدرة، وذلك خلال الفترة من 9 - 13 يوليو الجاري.

بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات 3227 رسالة بواقع 163000 طن، تنوعت مابين 675 صنف من دقيق، خضر وفواكه طازجة، ومنتجات غذائية متنوعة من 138 دولة، حيث تمثل أكبر الدول المستوردة من مصر السودان، السعودية وأندونيسيا.

وكشف التقرير أن ميناء سفاجا احتل المركز الأول للأسبوع الثاني على التوالي في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 500 رسالة ، يليه ميناء دمياط بإجمالي 471 رسالة، ثم مطار القاهرة بـ 375 رسالة.

فيما بلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 2235 رسالة بواقع 237590 طن، تم رفض 8 رسائل منها، وتنوعت الرسائل الغذائية مابين 147 صنف من قمح، زيوت متنوعة، فول صويا، من 83 دولة، حيث تمثل أكبر الدول المصدرة إلى مصر أوكرانيا، روسيا، الصين وأندونيسيا.

كما كشف تقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بهيئة سلامة الغذاء أن ميناء الإسكندرية احتل المركز الأول للأسبوع الثاني على التوالي في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 751 رسالة ، يليه ميناء دمياط بإجمالي 373 رسالة، ثم مطار القاهرة بـ 303 رسالة.

ونفذت الإدارة العامة لتسجيل وتراخيص الأغذية الخاصة 4 زيارات رقابية، وسجلت 85 منتج و7 شركات، كما فحصت 883 منتج جديد، وأصدرت 14 شهادة بيع حر لعدد 4 دول، وقامت 4 مصانع بالتسجيل لدى الإدارة خلال الأسبوع الماضي.

ومازالت غرفة العمليات التابعة لإدارة السلع الاستراتيجية بالهيئة تستكمل المرور على عدد من المحافظات لمتابعة سير عمل لجان استلام القمح المحلي وتذليل أي عقبات تواجه لجان الاستلام.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 43 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من

محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت لدى الإدارة 26 فرع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1374 فرع لعدد 47 سلسة تجارية.

وتم تسجيل 244 منشأة من خلال المنظومة الإلكترونية للمحال العامة ذات النشاط الغذائي، بالإضافة إلى تسجيل 11 منشأة تحت مسمى المحال العامة عن طريق التقدم المباشر للتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 100 معاينة لمحال عامة.

وشاركت الإدارة في اجتماع الإدارة المحلية بمجلس النواب والذي تناول مناقشة أثر تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وضرورة تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 21 مأمورية رقابية على المخازن بعدد من المحافظات، بواقع 13 مأمورية لمخازن القطاع الخاص، وعدد 8 مأموريات لمخازن التغذية المدرسية، وقد تم استيفاء عدد 1 مخزن لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء ليصل إجمالي عدد المخازن المستوفاة إلى 224 مخزنًا.

وتم معاينة 8 مواقع جديدة لإنشاء مخازن التغذية المدرسية بمحافظات الجيزة، الغربية، القاهرة، بني سويف، وإعادة المرور والمعاينة لعدد 1 موقع بمحافظة البحيرة، وتم استيفاء 5 مواقع للاشتراطات ليصل إجمالي عدد المواقع المستوفاة إلى 69 موقعًا.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــــ 17 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان بمحافظات البحيرة، المنوفية، الغربية، بني سويف، الإسكندرية، الاسماعيلية، مقسمة ما بين 14 زيارة معلنة و 3 زيارات غير معلنة.

كما تم استيفاء عدد 1 محلب لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء ليصل إجمالي عدد المحالب المستوفاة والمدرجة بالقائمة البيضاء إلى 41 محلبًا.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء) – جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة 60 شكوى، وتم غلق 55 شكوى، وجاري فحص 5 شكاوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 40 منشأة بمختلف المحافظات للتأكد من مدى صلاحية المنتجات المعروضة، كما تم شن حملة تفتيشية على أحد المخازن بالقاهرة الجديدة بالاشتراك مع

إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية، وتم ضبط منتجات غذائية منتهية الصلاحية وعمل محضر بالواقعة.

وقامت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية بـ 27 زيارة رقابية على مراكب / سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز، كما تعاونت الإدارة مع الهيئة العامة للمواصفات والجودة في إصدار المعايير والمواصفات الخاصة بالأسماك.

وقامت إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية بــ 74 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص بالعديد من المحافظات، واستوفى 2 فندق لاشتراطات التراخيص ليصل إجمالي عدد الفنادق المستوفاة لقائمة الفحص إلى 33 فندقًا.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 28مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، مرسى مطروح، أسيوط، الغربية القليوبية، دمياط.

وشاركت الإدارة في اجتماعات لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب لمناقشة بعض التعديلات المقترحة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 والخاص بتنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي – رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء –للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات،،،

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 50 حملة تفتيشية على 250 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بالمحافظة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط ثلاثة أطنان ونصف منتجات غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط 20 طن مخلل فاسد، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر بالنيابة العامة ،كما تم تحرير عدد (20) إقرار إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية بناءً على طلب صاحب المنشأة.

وتم الإشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين والطب البيطري والصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 133 محضر وسحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة القليوبية بتنفيذ حملات على 40 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بالمحافظة بمراكز (بنها، شبرا طوخ، القناطر الخيرية)، وأسفرت تلك الحملات

عن ضبط كميات من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية (عصائر، بهارات، زبادي، أجبان) وتم إقرار إعدام تلك المضبوطات بناءً على طلب صاحب المنشأة.

كما تعاون فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية مع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة، وتم ظبط 7608 كجم مخللات مجهولة المصدر.