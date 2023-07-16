«حياة كريمة» ترفع شعار «الرياضة للجميع» فى الجيزة (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الفيديوجراف، أبرز الإنجازات التى شهدتها المحافظة على مستوى البنية التحتية الرياضية، ضم المبادرة التى ترفع شعار "الرياضة للجميع". أبرز المشروعات الرياضية: بناء وتأهيل ورفع كفاءة 17 مركز شباب، وإنشاء 26 مركز شباب جديد، وإنشاء مركز شباب الفهميين بمركز الصف، وتطوير مركز شباب الشوبك الشرقى، ورفع كفاءة مركز شباب قرية الودى، وإنشاء مركز شباب عرب الشيخ صالح بالصف، والمبادرة لم تغفل مشروعات فى المجالات المختلفة، وإنشاء 124 عمارة و9 وحدات اجتماعية و22 مجمعا، و16 نقطة إسعاف و37 وحدة صحية و66 مدرسة، و53 محطة مياه شرب وصرف صحى ومعالجة، وتبطين 95 كيلومتر ترع وإنشاء 7 أسواق و8 مواقف.

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