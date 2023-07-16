عاجل- رئيس كينيا يشيد بجهود الرئيس السيسى فى قمة المناخ

جدة - نرمين السيد - ودعا إلى توحيد المواقف الجماعية فى إفريقيا، متابعا: "حان الوقت لآلية تمويلية جديدة". جاء ذلك خلال كلمته أمام قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقى بالعاصمة الكينية نيروبى، اليوم الأحد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى.

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