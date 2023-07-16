الارشيف / أخبار مصرية

مساعد وزير الداخلية يكشف التخصصات المطلوبة للالتحاق بكلية الشرطة

0 نشر
0 تبليغ

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 16 يوليو 2023 01:27 مساءً - كشف اللواء هانى ابو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس اكاديمية الشرطة ، التخصصات المطلوبة للالتحاق بقسم الضباط المتخصصين لعام الدراسى الحالى 2023/ 2024 .

 

وقال مساعد وزير الداخلية بان التخصصات المطلوبة ، حملة المؤهلات الجامعية من كليات الهندسة ،  الطب البشرى ، العلاج الطبيعى ،ديكور ، نسيح ،جرافيك ، فنون تطبيقية ، اقتصاد وعلوم سياسية ،سياحة وفنادق، إحصاء، إدارة فنادق، علوم ، كيمياء - فيزياء - ميكروبيولوجي ، التربية الرياضية - خريجى كليات الحقوق .

 

كما ضمت التخصصات  تربية موسيقية ، إنتاج حيواني ، زراعة ، نبات ، علم اجتماع - علم نفس، آداب ،خدمة اجتماعية ، تجارة ، محاسبة، ألسن - آداب إنجليزي - فرنسي روسي - تركي - إيطالي - صيني - أسباني.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements