مساعد وزير الداخلية يكشف التخصصات المطلوبة للالتحاق بكلية الشرطة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 16 يوليو 2023 01:27 مساءً - كشف اللواء هانى ابو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس اكاديمية الشرطة ، التخصصات المطلوبة للالتحاق بقسم الضباط المتخصصين لعام الدراسى الحالى 2023/ 2024 .

وقال مساعد وزير الداخلية بان التخصصات المطلوبة ، حملة المؤهلات الجامعية من كليات الهندسة ، الطب البشرى ، العلاج الطبيعى ،ديكور ، نسيح ،جرافيك ، فنون تطبيقية ، اقتصاد وعلوم سياسية ،سياحة وفنادق، إحصاء، إدارة فنادق، علوم ، كيمياء - فيزياء - ميكروبيولوجي ، التربية الرياضية - خريجى كليات الحقوق .

كما ضمت التخصصات تربية موسيقية ، إنتاج حيواني ، زراعة ، نبات ، علم اجتماع - علم نفس، آداب ،خدمة اجتماعية ، تجارة ، محاسبة، ألسن - آداب إنجليزي - فرنسي روسي - تركي - إيطالي - صيني - أسباني.