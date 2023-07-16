حجازى: الثانوية الحالية عبء على الطلاب ونسعى للتحول للفرص المتعددة للامتحان

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة تسعى من خلال تطوير منظومة التعليم، للتحول من امتحان الفرصة الواحدة بالثانوية العامة، للفرص المتعددة، لإتاحة الفرصة للطلاب للحصول على أكثر من فرصة امتحانية وتحقيق أفضل المعدلات.





جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية الحادية عشر للوزارات، التى تنظمها القوات المسلحة ممثلة فى قوات الدفاع الشعبى، اليوم الأحد، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم؛ فى إطار استراتيجية تنمية الولاء والانتماء والهوية المصرية لدى الطلاب.

وأكد الوزير، أن نظام الثانوية العامة الحالى يمثل عبء وإرهاق على الطالب وأسرته، ولا بد من تغييره مع وصول نظام التعليم الجديد للمرحلة الثانوية.

ولفت إلى أن يوم 6 أغسطس المقبل سيشهد عقد الملتقى الأول لوضع الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية، وفق المنظور العالمى، فى إطار نظام التعليم الجديد 2.0، وبعد الانتهاء من تطوير مناهج الإعدادية يبدأ تطوير مناهج المرحلة الثانوية.

يحضر الندوة، اللواء وليد الحماقى، قائد قوات الدفاع الشعبى، والشيخ الحبيب على الجفرى، والدكتورة غادة عامر، عميد كلية الهندسة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتورة إيمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية.