وجبة دسمة للمشاهد.. جدول أفلام «الوثائقية» اليوم الأحد

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن تعرض القناة اليوم الأحد مجموعة من الأفلام الوثائقية، كما يلى: - رؤى شاهقة فى تمام الساعة السادسة مساء. - البقاء للأقوى فى تمام الساعة السابعة مساء. - أفلام بيرجمن فى تمام الساعة الثامنة مساء. - كوارث كبرى فى تمام الساعة التاسعة مساء. - معركة الإسماعيلية فى تمام الساعة العاشرة مساء. - خفايا الانتخابات الأمريكية فى تمام الساعة الحادية عشرة مساء. تردد قناة الوثائقية هو 12303 ومعدل الترميز 27500 والاستقطاب أفقي/H.

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