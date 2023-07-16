جدة - نرمين السيد - وأفادت وزارة الصحة والسكان، فى بيان لها، اليوم الأحد، أنه تم إرسال فرق من الطب الوقائى، والعلاجى، والترصد الوبائى، لتقصى المعلومات حول الشكوى، وتم سحب عينات من المرضى، وعينات بيئية.
وأضافت الوزارة أنه تم إرسال فرق مكافحة ناقلات الأمراض، وفحص عينات من المياه، وأماكن الصرف الصحى، كما تم حصر أعداد أصحاب الشكاوى المتشابهة، موضحة أن الأعراض لا تشكل نسقا واحدا، وجميعها أعراض تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة، ولا تستوجب الحجز فى المستشفيات.
وأوضحت الوزارة أن الأعراض المتشابهة، تمثلت فى ارتفاع درجة الحرارة، وآلام فى العظام، وإعياء، وتستمر من 3 إلى 5 أيام، وهى أعراض مشتركة بين كثير من الأمراض الشائعة كالبرد والإنفلونزا، والنزلات المعوية والحمى التى ينتشر الإصابة بها بالتزامن مع ارتفاع درجات حرارة الطقس، وتختفى مع الراحة ومخفضات الحرارة، وشرب السوائل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة: نتابع شكوى ظهور أعراض مرضية بين مجموعة من المواطنين بقنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.