الصحة: نتابع شكوى ظهور أعراض مرضية بين مجموعة من المواطنين بقنا

جدة - نرمين السيد - وأفادت وزارة الصحة والسكان، فى بيان لها، اليوم الأحد، أنه تم إرسال فرق من الطب الوقائى، والعلاجى، والترصد الوبائى، لتقصى المعلومات حول الشكوى، وتم سحب عينات من المرضى، وعينات بيئية.

وأضافت الوزارة أنه تم إرسال فرق مكافحة ناقلات الأمراض، وفحص عينات من المياه، وأماكن الصرف الصحى، كما تم حصر أعداد أصحاب الشكاوى المتشابهة، موضحة أن الأعراض لا تشكل نسقا واحدا، وجميعها أعراض تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة، ولا تستوجب الحجز فى المستشفيات.

وأوضحت الوزارة أن الأعراض المتشابهة، تمثلت فى ارتفاع درجة الحرارة، وآلام فى العظام، وإعياء، وتستمر من 3 إلى 5 أيام، وهى أعراض مشتركة بين كثير من الأمراض الشائعة كالبرد والإنفلونزا، والنزلات المعوية والحمى التى ينتشر الإصابة بها بالتزامن مع ارتفاع درجات حرارة الطقس، وتختفى مع الراحة ومخفضات الحرارة، وشرب السوائل.