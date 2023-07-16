وزير التعليم: «كنت أتمنى الالتحاق بالطب ثم صرت مدرسا متميزا»

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، كلمة لطلاب المرحلة الثانوية، بشأن نتائج الامتحانات والمجاميع المؤهلة للالتحاق بالكليات قائلا: "فى الثانوية العامة كان حلمى أن أصير طبيبا، لكن مجموعى لم يوفقنى، فالتحقت بكلية التربية وصرت مدرسا متميزا للكيمياء".





جاء هذا خلال الندوة التثقيفية الحادية عشر للوزارات، التى تنظمها القوات المسلحة ممثلة فى قوات الدفاع الشعبى، اليوم الأحد، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم؛ فى إطار استراتيجية تنمية الولاء والانتماء والهوية المصرية لدى الطلاب. وأضاف حجازى، أنه بعد ذلك استكمل دراسته بالحصول على درجة الماجستير ثم الدكتوراة، وانتقل للعمل بالمراكز البحثية بوزارة التربية والتعليم، وتدرج حتى صار أستاذا دكتورا محاضرا فى مختلف الجامعات العربية، والآن وزيرا للتربية والتعليم. وقال الوزير: "التميز إنك تقدر تعمل اللى محدش يعمله، وأن تبدع وتتميز فيما تحبه".

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