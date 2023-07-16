لجذب الاستثمارات.. مدبولى يناقش حزمة حوافز مقترحة لمشروعات المناطق المركزية

وخلال الاجتماع، قال حسام هيبة، إنه على مدار الفترة الماضية، عُقدت عدة اجتماعات مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسؤولى وزارة المالية؛ بشأن وضع تصور لتحفيز الاستثمارات فى المناطق المركزية للأعمال، ومن بينها المنطقة المركزية للأعمال الجارى تنفيذها فى العاصمة الإدارية الجديدة.
ويتضمن المُقترح الخاص بالمحفزات، دراسة إمكان الترخيص لمناطق أعمال مركزية لإقامة مشروعات مالية وخدمية وتجارية وإدارية وسكنية وفندقية وغيرها من الأنشطة المُكملة لها.
وتشمل الحوافز المُقترحة، حوافز ضريبية، وتيسيرات فى الاجراءات، وغيرها.
وتمت الاشارة إلى أن هذه الحوافز المُقترحة نوقشت مع عدد من مستثمرى القطاع الخاص، المصريين والأجانب، وهناك ترحيب بها، وتوافق على أنها ستسهم فى دفع وجذب المزيد من الاستثمارات.
ووجّه رئيس مجلس الوزراء بأن تكون هناك معايير واضحة للمشروعات التى ستحصل على هذه المحفزات، المخصصة للمناطق المركزية للأعمال، سواء لمساحة المشروع، أو تكلفته الاستثمارية، وكذا الاستثمارات الواردة من الخارج، وغيرها من المحددات.
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