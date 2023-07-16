بدء الجلسة المغلقة لقمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقى

جدة - نرمين السيد - وتركز الجلسة المغلقة على الوضع الحالى للتكامل الاقتصادى الإفريقى والخطوات التى اتخذت لتسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التى أطلقت عام 2019. وتم استحداث قمة منتصف العام التنسيقية عام 2019 تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقى، اتصالاً بجهود الإصلاح المؤسسى للاتحاد، وفى إطار محور تقسيم العمل والمهام بين مفوضية الاتحاد الإفريقى والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، فضلاً عن تعزيز مسار التكامل الإقليمى بين دول القارة، خاصةً ما يتعلق بالتكامل الاقتصادى، والذى تعد أبرز خطواته إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تحت الرئاسة المصرية عام 2019 .

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