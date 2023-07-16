المفتى يهنئ رئيس هيئة قضايا الدولة بمنصبه الجديد (صور)

جدة - نرمين السيد - استقبل المستشار مسعد عبد المقصود، رئيس هيئة قضايا الدولة، صباح اليوم الأحد، بمقر رئاسة الهيئة، فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية للتهنئة بمناسبة تولى منصب رئاسة هيئة قضايا الدولة.





صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمى باسمها. حضر اللقاء المستشار خالد زين الدين رئيس مجلس إدارة نادى مستشارى قضايا الدولة، والمستشار أحمد فكرى صالح الأمين العام للهيئة، والمستشار هانى محمد على رئيس المكتب الفنى، والمستشار عبد الحميد نجاشى نائب رئيس قسم المنازعات الخارجية، والمستشار سامح سيد محمد رئيس قسم وزارة التعليم العالى، والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب رئيس الهيئة. وقد أثنى الدكتور شوقى علام، على حسن وحفاوة الاستقبال مؤكدا على الدور الهام الذى تقوم به الهيئة للدفاع عن الحق والمال العام للدولة المصرية باعتبار الهيئة أقدم وأعرق الهيئات القضائية معرباً عن خالص دعواته بالتوفيق للمستشار مسعد عبد المقصود فى قيادة الهيئة. ومن جانبه عبر رئيس الهيئة عن بالغ امتنانه للدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية على هذه التهنئة الرقيقة.

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