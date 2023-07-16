سويلم يتفقد الموقف المائى بمحافظة البحيرة للإطمئنان على حالة التصرفات والمناسيب وأعمال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 يوليو 2023 02:24 مساءً - الدكتور سويلم يلتقى بالعديد من المنتفعين حيث وجه بالآتى :

- قيام أجهزة الوزارة بالمتابعة الميدانية المستمرة للموقف المائى علي الطبيعة ، وسرعة إمداد المزارعين بمياه الري في التوقيتات المطلوبة

- الزيادة الفورية لكميات المياه الموجهة لمحافظة البحيرة لحسم شكاوى المزارعين

- وضع برنامج زمني لنهو تطهيرات جميع المساقي الخاصة بالتنسيق مع الجهات المختصة والعرض على السيد الوزير اليوم

- تشكيل مجموعة عمل تبدأ عملها فوراً لتحديد ومراجعة مشاكل المزارعين وإقتراح الحلول التنفيذية والعرض على السيد الوزير خلال أسبوع

- مراجعة موقف تطهيرات الترع والمصارف بالبحيرة وتواريخ نهو تنفيذ أوامر التشغيل ، والإفادة بتقرير عاجل عن حالة الترع والمصارف

فى إستجابة فورية لشكاوى المزارعين بمحافظة البحيرة .. قام السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اليوم الأحد الموافق ١٦ يوليو ٢٠٢٣ بزيارة تفقدية لمحافظة البحيرة لتفقد الموقف المائى بالمحافظة والإطمئنان على حالة التصرفات والمناسيب والجسور ومتابعة تنفيذ أعمال التطهيرات وحالة المنشآت المائية بالمحافظة .

وكان في إستقبال الدكتور سويلم ، السيدة الدكتورة/ نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، والتى أعربت عن ترحيبها بزيارة السيد الوزير .

وتفقد الدكتور سويلم خلال الزيارة حالة الري بترعة ساحل مرقص الآخذة من فرع رشيد ، والاطمئنان علي تشغيل مغذيات (حلق الجمل - المنشاوية - مشروع ناصر - شاكر - الخزان) .

وخلال الزيارة .. إلتقى الدكتور سويلم بالعديد من المنتفعين ، حيث إستمع سيادته إلى طلباتهم وشكواهم ، و وجه سيادته لقيادات قطاع الري بالوزارة ولأجهزة الرى بالمحافظة بالمتابعة الميدانية المستمرة للموقف المائى علي الطبيعة ، وسرعة إمداد المزارعين بمياه الري في التوقيتات المطلوبة ، والزيادة الفورية لكميات المياه الموجهة لمحافظة البحيرة لحسم شكاوى المزارعين .

كما وجه الدكتور سويلم للسيد المهندس/ رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة البحيرة بعمل محضر إنضمامي مع الجهات المختصة لوضع برنامج زمني لنهو تطهيرات جميع المساقي الخاصة وعرض المحضر الإنضمامى على السيد الوزير اليوم الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣ ، مع تشكيل مجموعة عمل تبدأ عملها فوراً وتُكلف بتحديد ومراجعة مشاكل المزارعين وإقتراح الحلول التنفيذية ومتابعة موقف التنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة ، وعرض النتائج على السيد الوزير خلال أسبوع من تاريخه .

كما وجه سيادته بسرعة مراجعة موقف تطهيرات الترع والمصارف بزمام إدارة ري البحيرة ومراجعة تواريخ نهو تنفيذ أوامر التشغيل ، والإفادة بتقرير مصور وعاجل عن حالة الترع والمصارف .