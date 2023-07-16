السيسى يهنئ ماكرون بالعيد القومى لفرنسا

جدة - نرمين السيد - بعث الرئيس عبدالفتاح السيسى، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية فرنسا إيمانويل ماكرون، بمناسبة العيد القومى لبلاده.



جدة - نرمين السيد - بعث الرئيس عبدالفتاح السيسى، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية فرنسا إيمانويل ماكرون، بمناسبة العيد القومى لبلاده. وأوفد الرئيس عبدالفتاح السيسى، عبدالعزيز الشريف الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة فرنسا بالقاهرة، لتقديم التهنئة بهذه المناسبة.

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