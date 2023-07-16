رضا حجازى: الأنشطة الطلابية يمكنها تحقيق نواتج التعلم أكثر من مقرر دراسى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة تعمل على تقديم الأنشطة فى إطار متكامل، مشيرا إلى أن النشاط يمكن أن يحقق نواتج التعلم أكثر من مقرر دراسى كامل.





جاء هذا خلال الندوة التثقيفية الحادية عشر للوزارات، التى تنظمها القوات المسلحة ممثلة فى قوات الدفاع الشعبى، اليوم الأحد، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، فى إطار استراتيجية تنمية الولاء والانتماء والهوية المصرية لدى الطلاب.

وأضاف الوزير، أن تنمية الولاء والانتماء للوطن لدى الطلاب لا يتحقق بالمحاضرات فقط ولكن بشكل غير مباشر من خلال مثل تلك الأنشطة، مشيرا إلى أن الوزارة تنتوى تكرار الفعاليات التثقيفية فى كل مكان لتنمية الانتماء لدى الطلاب.

ولفت حجازى، إلى أن وزارة التربية والتعليم تؤثر فى 25 مليون طالب، وإن لم تتمكن من تحقيق التأثير المطلوب قبل تخرجهم من المرحلة الثانوية فلن تستطع التأثير بعد ذلك.

ووجه الوزير كلمة للطلاب قائلا: "التعليم أكبر من الدرجات، لكنه يقاس بالمهارات والجدارات التى يكتسبها الطالب خلال سنوات دراسته".

يحضر الندوة، اللواء وليد الحماقى، قائد قوات الدفاع الشعبى، والشيخ الحبيب على الجفرى، والدكتورة غادة عامر، عميد كلية الهندسة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتورة إيمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية.