قبيلة المحافيظ فى سيدى برانى: نشكر الداخلية ونرفض مزايدات الإرهابية

جدة - نرمين السيد - أصدرت قبيلة المحافيظ، التى ينتمى إليها المتوفى حفيظ حوية، بيانا توجهت فيه بالشكر إلى وزارة الداخلية وأجهزة الدولة بتعاملها مع الموقف والحيادية التى انتهجتها وزارة الداخلية والنيابة العامة فى أحداث سيدى برانى بمحافظة مطروح.





وذكرت القبيلة فى البيان، أن هذه الأحداث فردية لا تؤثر على العلاقة بيننا وبين أجهزة الدولة ونرفض أى مزيدات من الجماعة الإرهابية أو الأشخاص الذين يسعون إلى خراب الدولة.

وقالت إن أفراد القبيلة لن ينساقوا وراء أغراض الجماعة الإرهابية الخبيثة.

وأضافت: نحن جميعا فى مصر يد واحدة ونثق فى قضائنا.

ووقع على البيان العمدة إدريس عبدالغنى، (عمدة قبيلة المحافيظ بمحافظة مطروح)، والعمدة، عبدالكريم يونس الصافى، عمدة قبيلة المحافيظ بمدينة برانى، وإبراهيم عرفة، محامى أسرة المتوفى، وشقيق المتوفى، عادل حوية عبدربه.

وكانت النيابةُ العامةُ أمرت بإحالةِ ضابطِ شرطةٍ وخمسةٍ آخرِينَ إلى المحاكمةِ الجنائيةِ لمعاقبتِهِم عمَّا اقترفُوهُ مِن جرائمَ في الأحداثِ الواقعةِ بمنطقةِ سيدي بَراني بمَرسَى مَطروحٍ.

حيثُ كانتِ النيابةُ العامةُ قد تلقّتْ يومَ الحادِي عشَرَ مِن شهرِ يوليُو الجارِي إخطارًا مِن قسمِ شرطةِ «براني» بمحافظَةِ مرسَى مطروحٍ بوفاةِ شخصٍ أثناءَ استيقافِ الشرطةِ سيارتَهُ خلالَ مأموريتِهَا الأمنيةِ للحدِّ مِن ظاهرةِ الهجرةِ غيرِ الشرعيةِ والِاتجارِ في الموادِّ المخدِّرةِ، وأنَّ الأهاليَ تجمهرتْ أمامَ ديوانِ قسمِ شرطةِ «سيدي براني» إثْرَ حادثِ الوفاةِ، ممَّا أسفرَ عن وفاةِ أحدِ أفرادِ الأمنِ، وحدوثِ تلفياتٍ بالممتلكاتِ العامةِ.