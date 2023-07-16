أهالي سيدي براني يشكرون الداخلية ويفضحون النوايا الخبيثة: سنظل دائما فى صف الوطن (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 16 يوليو 2023 03:30 مساءً -

رسالة بالغة الأهمية وجهها عدد من شيوخ وعواقل سيدى برانى، ووجوه بارزة فى قبيلة المحافيظ الشهيرة، بعد أيام من اللغط والشائعات التى نشط البعض لترويجها على خلفية حادث أمنى عابر شهدته المدينة، ليؤكد أهل مطروح أنهم لا يهتمون بتلك المحاولات الخبيثة، ويصعب أن يستجيبوا لها، وأنهم إلى جانب الدولة ومؤسساتها، وكما كانوا درعًا دائمة لمصر فى مواجهة الأخطار وتأمين الجبهة الشمالية الغربية، فإنهم على العهد انطلاقا من العلاقة الوطيدة بمؤسسات الدولة، ومن كفاءة وجدية المؤسسات فى الاضطلاع بالأمور الأمنية والتنموية، ما يؤكده طفرة العمران والتنمية والمشروعات التى يشهدها ساحل مصر الغربى.

وقال أبناء قبيلة المحافيظ فى رسالة متداولة عبر حسابات عدد من شيوخ ووجهاء القبيلة، إنهم رصدوا المحاولات الخبيثة التى حاولت استغلال الحادثة الأمنية وتوظيفها فى ضرب الاستقرار والسلم الاجتماعى، وإن أية وقائع فردية لا يمكن أن تمس علاقة مطروح وأهلها بالوطن الأم ومؤسساته، وكل المصريين كانوا وما يزالون فى يدا واحدة.



وقال الشيوخ والوجهاء فى بيانهم: "تتوجه قبيلة المحافيظ التى ينتمى إليها المتوفى حفيظ حوية بالشكر والتقدير لوزارة الداخلية وأجهزة الدولة بتعاملها مع الموقف والحيادية التى انتهجتها وزارة الداخلية والنيابة العامة فى هذه الأحداث، وتؤكد أن هذه الأحداث هى أحداث فردية لا تؤثر على العلاقة بيننا وبين أجهزة الدولة".

وأضاف البيان بلهجته الصريحة والواضحة فى انحيازاتها الوطنية: "نرفض أى مزايدات من الجماعة الإرهابية أو الأشخاص الذين يسعون إلى خراب الدولة، كما نؤكد لهم أننا لن ننساق وراء أغراضهم الخبيثة، ونحن جميعا فى مصر يد واحدة ونثق فى قضائنا".

وقد وقع على البيان: العمدة إدريس عبد الغنى عبد العال (عمدة قبيلة المحافيظ بمحافظة مطروح)، والعمدة عبد الكريم يونس الصافى (عمدة قبيلة المحافيظ بمدينة برانى)، وإبراهيم عرفة ( محامى أسرة المتوفى)، وعادل حوية عبد ربه شقيق المتوفى، وتداوله مئات من أبناء مطروح وسيدى برانى على حساباتهم وصفحات التواصل الاجتماعى بكثافة وترحيب.