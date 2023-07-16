«الكفاية الإنتاجية» تعتمد نتيجة دبلوم التلمذة الصناعية بنسبة نجاح 89.7%

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير إن النسبة العامة للنجاح بمراكز التدريب التابعة للمصلحة بلغت هذا العام 90.8% بينما بلغت نسبة النجاح الإجمالية لمراكز التدريب التابعة للشركات والتى تشرف عليها المصلحة فنيا 94.5%، كما بلغت نسبة النجاح الإجمالية للمحطات التدريبية 87.7 %.

وأضاف أن هذه النتائج تؤكد الدور الهام الذى تقوم به المصلحة للارتقاء بمنظومة التدريب الفنى والمهنى لمستويات متميزة بما يسهم فى تحقيق التوازن بين مخرجات التعليم واحتياجات الصناعة الوطنية من العمالة المؤهلة، مشيرا الى ان المصلحة تستهدف تخريج مستوى متميز من العمالة الماهرة التى تحمل على عاتقها تطوير الصناعة المصرية وتمكينها من المنافسة بالأسواق المحلية والخارجية.

وبدوره أشار اللواء خالد أبومندور، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى، إلى أن ترتيب المراكز على مستوى المصلحة جاء حسب نسبة النجاح بكل منطقة، واحتلت منطقة جنوب الصعيد المركز الأول بنسبة نجاح 98% وجاءت منطقة الجيزة بالمركز الثانى بنسبة 95.3%، تلاها منطقة جنوب القاهرة بنسبة 95.3%، ثم منطقة شرق إسكندرية بنسبة نجاح 92.7% ثم منطقة شمال القاهرة بنسبة 92.5%، ثم منطقة الوجه البحرى بنسبة نجاح 91.2%، تلاها منطقة غرب اسكندرية بنسبة 90%، ثم منطقة الاميرية التجريبيى بنسبة 88.1% ومنطقة القناة والعاشر بنسبة 85% ثم منطقة شمال الصعيد المركز التاسع بنسبة 72.4%.

وفيما يخص نتيجة المحطات، أوضح أبو مندور أن منطقة شمال القاهرة جاءت فى المركز الأول بنسبة 100% يليها جنوب القاهرة بنسبة 100%، ثم محطات جنوب الصعيد بنسبة 98.8%، ثم محطات القناة والعاشر 95.5%، يليها شمال الصعيد المركز بنسبة 94%، ثم محطات الوجه البحرى 90.1%، ثم محطات غرب اسكندرية بنسبة 89.4%، ثم منطقة الجيزة بنسبة 86.3%، ثم محطات شرق اسكندرية بنسبة 84.8%، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بمراكز التدريب التابعة للشركات فقد جاءت منطقة شمال القاهرة فى المركز الاول بنسبة نجاح 97.1%، يليها منطقة جنوب القاهرة بنسبة نجاح 92.3%.

جدير بالذكر أن المراكز العشر الأولى على مستوى الجمهورية يشغلها طلاب محطة السويدى بمنطقة القناة والعاشر ومحطة سمارت المنيا ومحطة الاوروبى بدمياط ومركز مشترك اسوان ومركز صيانة السيارات بشبرا وسمارت بنى مزار والمصرية فرع الروضة والمعهد الفنى للعلوم والتكنولوجيا ومصر الصناعية تخصص برمجة وحاسب آلى على مستوى المصلحة.