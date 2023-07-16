وزير العمل: مصر حريصة على حماية عمالها بالداخل والخارج

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال افتتاح الوزير اليوم الأحد، وحدة توجيه ما قبل المُغادرة المُلحقة بمبنى الوزارة القديم، وذلك بحضور السفير كريستيان بُيرجير سفير الاتحاد الأوروبى فى مصر، وكارلوس أوليفر كروز رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة وممثلى منظمة العمل الدولية والوكالة الألمانية للتعاون الدولى بالقاهرة.

وأضاف شحاتة أن وحدة توجيه ما قبل المُغادرة ستكون واحدة من أدوات الدولة لرعاية وحماية عمالها وتوفير البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية، وأنها ستكون نواة لتأسيس عدد من الوحدات الفرعية بمختلف المحافظات لتقديم الخدمات التوعوية للمصريين الراغبين بالعمل بالخارج فى كل أنحاء الجمهورية.

وأوضح أن هذه الوحدة تأسست فى إطار برنامج "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال بشمال إفريقيا - THAMM"، وهو البرنامج الذى يهدف إلى تحسين حوكمة هجرة اليد العاملة وحماية العمال المهاجرين بتطوير وتنفيذ سياسات متماسكة وشاملة، ويتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولى بدعم من الاتحاد الأوروبى.

وتابع أن وزارة العمل طبقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 هى الجهة الوطنية المنوط بها إدارة ملف التشغيل بالداخل والخارج وتنقل الأيدى العاملة من خلال جهود فريق عمل الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات ومكاتب العمل التابعة للوزارة بالمحافظات، فضلًا عن دورها فى متابعة شؤون العمال المصريين بالداخل والخارج، والعمل على تقديم سُبل الرعاية والحماية من خلال المُلحقيين العُماليين الموجودين فى 9 مكاتب بسفارات وقنصليات مصر بالخارج.

ولفت إلى أن الوزارة يعمل فى نطاقها ما يقرب من 5 ملايين عامل مصرى من خلال التعاون الوثيق مع وزارة الخارجية المصرية وممثليها بالسفارات والقنصليات فى الدول غير المتواجد بها مكاتب تمثيل عمالى.

وأشار إلى أن افتتاح هذه الوحدة لم يخدم فقط الشباب المصرى الراغب فى العمل بالخارج ولكنه أيضا هو نموذج للتعاون مع شركائنا الاجتماعيين، فالوحدة تَكمن أهميتها فى ضمان بداية آمنة لرحلة هجرة الأيدى العاملة من خلال تقديم خدمات توعوية للعمالة المُرشحة للعمل بالخارج؛ لضمان الحفاظ على حقوقهم وحمايتهم ورعاية مصالحهم عن طريق تقديم خدمات التدريب والتوجيه والإرشاد بما يساعدهم على الاندماج فى المجتمع بدولة المَقصِد.

وأكد أن الوحدة تهدف لحماية العمالة المصرية من التعرض لأى شكل من أشكال الاستغلال أو الاحتيال، بجانب لدورها فى التنسيق والتعاون مع كافة الجهات الوطنية الفاعلة بهذا المجال لتوحيد الجهود والرؤى الوطنية.

وقال إن الوحدة تأتى ضمن حزمة من الأنشطة والبرامج التى ينفذها برنامج من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال فى شمال إفريقيا "THAMM" للنهوض بالخدمات المُقدمة للعمال المصريين العاملين أو الراغبين فى العمل بالخارج.

وتابع أن برنامج "THAMM" يهدف لتنظيم برنامج تدريبى للمُلحقين العماليين لتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة حول قضايا هجرة اليد العاملة، وتنظيم برنامج تدريبى للعاملين بالإدارات المعنية حول الاتفاقيات الثنائية بشأن هجرة اليد العاملة، وعدد من ورش العمل للتوعية بالتوظيف العادل، والتى استهدفت الاعلاميين، وممثلى اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية وعدد من شركات إلحاق العِمالة.

وأشار إلى تنفيذ برنامج تدريب مهنى متخصص لمجموعة من الشباب بمجال التشييد والبناء والذى تم تنفيذه بالتعاون مع شركة تأهيل، حيث تم توفير المعدات والاجهزة اللازمة للتدريب لمركزى تدريب بولاق الدكرور والشرابية، ومشاركة ممثلى الوزارة فى أعمال البرنامج التدريبى حول المهارات المتعلقة بهجرة اليد العاملة وتنقل العمال بشمال إفريقيا الذى انعقد بمدينة تورينو بإيطاليا.

ولفت إلى الجولة الدراسية التى نظمتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولى بمصر "GIZ" فى مارس الماضى للتعرف على آليات تنقل الأيدى العاملة فى ألمانيا، ويجرى حاليا العمل على الانتهاء من إعداد دليل إجراءات ادارة التشغيل بالخارج، وتنظيم مجموعة من ورش العمل تستهدف توعية مفتشى العمل بالمديريات التابعة بشأن التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالخارج وفقا لمنهج التوظيف العادل وغيرها من الأنشطة التى تُساهم فى تطوير آليات العمل.

وأكد تطلعه إلى تنفيذ مرحلة ثانية من هذا البرنامج المًتميز للبناء على النجاحات التى حدثت بالفعل واستكمال الجهود التى بدأت للنهوض بخطة التوعية بشأن تنقل الأيدى العاملة.

ووجه شكره للشركاء الدوليين على تلبيتهم دعوة الحضور اليوم، وهو الأمر الذى يعكس حرص كافة شركاء التنمية ذات الأهداف المشتركة وعلى التعاون مع الحكومة المصرية للنهوض بملف تنقل الأيدى العاملة وإيجاد قنوات شرعية ومُستدامة، بما يعود بالنفع على الجميع، وهو الأمر الذى يُساهم بشكل كبير فى القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأوضح ترحيب وزارة العمل بالتعاون المُستمر مع شركاء التنمية فى هذا الملف الهام الذى تضعه مصر على قمة أولوياتها، حيث تسعى دائما لفتح أسواق عمل جديدة للعمالة المصرية من خلال توفير فرص عمل لائقة، بالإضافة لتحسين جودة الخدمات التى تقدمها الوزارة للمصريين العاملين أو الراغبين فى العمل بالخارج.