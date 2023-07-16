جمال بيومى لـ«إكسترا نيوز»: منطقة التجارة الحرة تحدٍ كبير للدول الإفريقية

وأضاف "بيومى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نسرين فؤاد، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن القارة الإفريقية تعانى من حروب إفريقية وصراعات تكاد تكون حروب أهلية بين أبناء الوطن الواحد فى العديد من البلدان بالقارة السمراء، مُشيرًا إلى أن العلاقات الثنائية حازت اهتمامًا كبيرًا من قبل الرؤساء كونها لُب العلاقات وتستفيد كل العلاقات الأخرى منها.
وأكد أهمية تعظيم من التعاون الإفريقى والانتقال بقارتنا والاتحاد الإفريقى من منطقة مُقسمة بين 3 مناطق للتجارة شرق وغرب وشمال إلى منطقة كبرى للتجارة الحرة تضم الـ51 دولة أى 1200 مليون مواطن.
وتابع: "موضوع منطقة التجارة الحرة الشاملة لإفريقيا كلها لا يوجد به أى مشكلة، وننتظر تصديق بعض مجالس النواب التى لم تصدق بعد"، لافتًا إلى أنه بالتأكيد، الكل سيسعى للانضمام لهذه المؤسسة الأكبر التى تمثل فرصة وتحديًا كبيرًا.
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