«الستات مايعرفوش يكدبوا» يرصد فعاليات بطولة «التيك بول» بمهرجان العلمين

جدة - نرمين السيد - عرض برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المُذاع عبر فضائية "cbc"، اليوم الأحد، تقريرًا، عن فعاليات ختام بطولة "التيك بول"، والتى أُقيمت ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، الحدث الفنى والترفيهى والرياضى الأكبر فى الشرق الأوسط، المُقام فى مدينة العلمين الجديدة، والذى انطلق الخميس الماضى، ويستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، حتى يوم 26 أغسطس 2023.





وذكر التقرير، أنه وسط أجواء حماسية للغاية، اختتمت فعاليات بطولة "التيك بول" المقامة ضمن فعاليات مهرجان العلمين الترفيهى 2023، والتى شهدت مشاركة عالمية كبيرة على مدار 3 أيام، وانتهت بتسليم الجوائز للفائزين. من جانبه، قال أحد اللاعبين المشاركين فى بطولة "التيك بول"، إن رياضة "التيك بول" تساعد فى زيادة الكنترول على الكرة، فضلًا عن إمكانية لعبها فى أماكن مغلقة أو مفتوحة. وأوضح أن اللعبة تجمع بين تنس الطاولة وكرة القدم، كما أنها ممتعة وصعبة فى الوقت نفسه، موضحًا أن البطولة مختلفة تقام وسط أجواء تنظيمية رائعة فى مدينة العلمين الجديدة.

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