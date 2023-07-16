الرئيس السيسي يؤكد على تعميق التكامل الاقتصادى بين دول الإقليم ودفع مُعدلات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 يوليو 2023 05:29 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية، بقمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقى والمقامة بالعاصمة الكينية نيروبي، إنه قدم رؤية مصر الخاصة بقيادة وكالتنا التنموية "النيباد" على مدار العامين المُقبلين، وهي الأولويات التي سأسعى جاهداً إلى ترجمتها إلى مبادرات قابلة للتنفيذ، وذلك بالتنسيق مع الأشقاء رؤساء الدول والحكومات أعضاء اللجنة التوجيهية، وبالاعتماد على سكرتارية الوكالة.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، علي استعداد مصر للعمل بكل جهد وإخلاص، لتعميق التكامل الاقتصادي بين دول الإقليم، ودفع مُعدلات التنمية في دولنا، بما يسهم في رفع مستوى معيشة شعوبنا.