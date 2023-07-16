عمرو الجويلى: القمة التنسيقية الإفريقية تستهدف الارتقاء بالعمل القارى

جدة - نرمين السيد - قال السفير عمرو الجويلى المستشار الاستراتيجى لنائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى، إن القمة التنسيقية الإفريقية بالعاصمة الكنينة نيروبى فى غاية الأهمية، مشيرا إلى أنها فرصة لمراجعة ما تحقق فى الـ6 أشهر الماضية.





وأضاف خلال تصريحات خاصة لقناة "إكسترا نيوز"، أن الهدف الأساسى للقمة مرتبط بتحقيق أثر ملموس على مستوى الشعوب، قائلا إن "أجندة 2063 تحظى بمكانة خاصة فى القمة، لأنها مقترنة بالمشروعات الأساسية كمشروع منطقة التجارة الحرة القارية". وتابع أن القمة ستشهد تقييما للخطة العشرية الأولى لأجندة 2063، إضافة إلى تقييم الأهداف التنموية المستدامة للأمم المتحدة، مصرحا أن أمس السبت، شهد عقد لقاء بين نائبة سكرتير الأمم المتحدة ونائبة رئيس المفوضية الإفريقية، للتنسيق بين تلك الأهداف.

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