محافظ قنا يشيد بجهود هيئة التأمين الصحى فى تقديم الخدمات الصحية

جدة - نرمين السيد - أشاد محافظ قنا أشرف الداودى، بجهود الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بهيئة التأمين الصحى فى تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى، مؤكدا على تقديم كافة سبل الدعم لمنظومة التأمين الصحى والتى تتحمل العبء الأكبر نظرا لكثافة أعداد المرضى المترددين عليها.





جاء ذلك خلال استقبال محافظ قنا اليوم الأحد، الدكتور محمد السيد ضاحى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى خلال زيارته للمحافظة لمتابعة الخدمات الطبية التى يتم تقديمها للمواطنين من خلال العيادات ومستشفى التأمين الصحى، بحضور الدكتور أشرف كمال مدير عام فرع هيئة التأمين الصحى بقنا. ومن جانبه، وجه الدكتور محمد السيد ضاحى الشكر لمحافظ قنا على دعمه وتعاونه المستمر مع هيئة التأمين الصحى لإتاحة أكبر عدد من الخدمات الطبية ومد مظلة الحماية الصحية التأمينية لكافة المواطنين بمحافظة قنا.

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