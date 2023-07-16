موفدة «القاهرة الإخبارية»: مفاجآت مبهجة تنتظر الجماهير فى مهرجان العلمين

جدة - نرمين السيد - قالت نورهان عجيزة، موفدة "القاهرة الإخبارية" إلى مدينة العلمين الجديدة، إن المدينة أصبحت أحد أشهر الوجهات السياحية فى الشرق الأوسط، تشهد حاليًا أكبر مهرجان ترفيهى فى المنطقة العربية.





وأضافت أن اليوم الأول من المهرجان شهد مباراة حماسية فى "التيك بول"، وهى بين بطلتى العالم ناتاليا ومايا، وسط حضور كبير فى مدرج يتسع لأكثر من 2000 مشجع، وانطلقت هذه البطولة بمشاركة 62 فريقًا. وأوضحت أن فعاليات اليوم الثانى من مهرجان العلمين، شهد إقامة مباراة الجيل الذهبى، التى جمعت مجموعة من نجوم الكرة السابقين فى مصر، مثل الصقر أحمد حسن والكابيتانو حسام غالى، وغيرهم. وأشارت إلى حدث مهم يتمثل فى عرض أزياء للمصمم العالمى مايكل سينكو، بجانب الحفلات الفنية والغنائية الكبيرة ويحيها الموسيقار الكبير عمر خيرت، إضافة لحفلة للفنانة إليسا ونانسى عجرم وراغب علامة وتامر حسنى.

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