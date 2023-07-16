التضامن: 60 ألف جنيه لكل متوفى فى حادث انهيار عقار مدينة رشيد

جدة - نرمين السيد - ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعى، بالتنسيق مع الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة فور وقوع الحادث مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة بسرعة التحرك والتواجد الفورى لفرق الإغاثة بموقع الحادث، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالى مقدمة التعازى لأسر المتوفين، وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين، كما وجهت فرق الهلال الأحمر المصرى بالتواجد فى الموقع لتقديم أوجه الرعاية.
وتقرر صرف مبلغ 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، من وزارة التضامن الاجتماعى وبنك ناصر الاجتماعى وكذلك صرف المساعدات للمصابين، بالإضافة إلى رصد خسائر الممتلكات بعد انتهاء عمليات الحصر.
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