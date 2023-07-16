السيسى يستعرض أولويات مصر فى رئاسة النيباد (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، كلمة فى البند الخاص بدور وكالة الاتحاد الإفريقى الإنمائية "النيباد" فى تعزيز التكامل الإقليمى والقارى تحت مظلة أجندة 2063.





ويوضح الإنفوجراف التالى أولويات مصر فى رئاسة النيباد: ويٌعد الانتهاء من الخطة العشرية الثانية لتنفيذ أجندة التنمية الإفريقية (2024-2034)، على رأس أولويات الدولة المصرية خلال رئاسة وكالة الاتحاد الإفريقى الإنمائية "النيباد".

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