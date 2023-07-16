محافظ الإسكندرية: الأضرحة ستظل فى أماكنها وسيتم تطوير المنطقة المحيطة بها

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال تفقد محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، أعمال تطوير ساحة أبو العباس المرسى، التى أطلق إشارة البدء فيه منذ مارس الماضى بتكلفة مبدئية 271 مليون جنيه، ومدة تنفيذ 24 شهرًا، وذلك تفعيلا لاستراتيجية التنمية الشاملة لرفع كفاءة وتطوير المواقع والميادين التاريخية فى المحافظة.

وأوضح الشريف، أن المشروع يشمل ترميم الجراج الأرضى، نظرا لتصدع السقف والحوائط نتيجة تسرب المياه الجوفية، بالإضافة إلى تطوير الساحة العلوية، وساحة المقامات، وحديقة ميدان أبوالعباس المرسى ومسجد الأباصيرى.

وتابع محافظ الإسكندرية أعمال التطوير مع كافة الجهات التنفيذية المعنية بتنفيذ المشروع، وكذا المخطط التنفيذى المعد من قبل المرافق العامة والخدمية بشأن أعمال المشروع، كما وجه جميع الجهات التنفيذية بشركات المرافق بضرورة التنسيق الكامل مع القائمين على تنفيذ المشروع والشركة المنفذة بصفة مستمرة.