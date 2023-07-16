الرئيس السيسي يقدم رؤية مصر للتعامل مع التحديات المناخية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 يوليو 2023 06:29 مساءً - قدّم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رؤية مصر بشأن المحاور التي يتعين التركيز عليها خلال الفترة القادمة للتعامل مع التحديات المناخية.

وقال السيسي خلال كلمته في البند الخاص بتغير المناخ والاقتصاد الأزرق بقمة كينيا اليوم: "أولًا توفير البيئة اللازمة للتنفيذ السريع لمشروعات، وبرامج مؤثرة، لخفض الانبعاثات من مختلف القطاعات، وتيسير النفاذ للطاقة المتجددة".

وأضاف أنه لا بد من صياغة مسارات وبرامج عادلة للتحول في مختلف المجالات، بالإضافة إلى التركيز على مبدأي العدالة والإنصاف، بحيث يراعي التحول المطلوب، الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، ويتجنب الإجراءات الأحادية ذات التأثير المباشر على تدفقات التجارة الدولية، وبصفة خاصة صادرات الدول النامية والإفريقية.

السيسي يطالب بتحقيق العدالة المناخية وتفعيل ترتيبات التمويل وصندوق الخسائر والأضرار

وتابع: "رابعًا تحقيق العدالة المناخية، وتفعيل ترتيبات التمويل وصندوق الخسائر والأضرار، وتمويل التكيف، مع الاعتراف بما تتحمله الدول الإفريقية، من تكلفة لدعم مجتمعاتها في مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ".

كما أشار إلى أهمية تعزيز التعاون الإقليمي؛ لضمان تطوير قدرات الحفاظ على النظم البيئية المشتركة، وضمان الاستفادة المتكاملة بين الدول ولاحتواء أي آثار سلبية عابرة للحدود.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أهمية توفير البيئة الدولية الداعمة واللازمة للتنفيذ، وبصفة خاصة التمويل الميسر والمناسب، وتعزيز النفاذ إليه، مع ضمان تناغم ذلك مع الملكية الوطنية، وألا يؤدي ذلك إلى خفض التمويل اللازم للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى ضرورة التعامل الفعال مع تحدي المديونية وارتفاع تكلفة التمويل، بما في ذلك اللجوء للحلول المبتكرة مثل آليات تبادل الديون، ومراجعة وشطب الرسوم والفوائد الإضافية.

وأردف الرئيس: "لقد قدمت لكم رؤية مصر بشأن المحاور التي يتعين التركيز عليها، في إطار جهدنا المشترك، للتعامل مع التحديات المناخية، وآمل أن يتم الاستمرار في العمل على ترجمة تلك التوصيات إلى مبادرات قابلة للتنفيذ".