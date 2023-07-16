ارتفاع ضحايا عقار رشيد المنهار بالبحيرة إلى 3 وفيات وإصابة 14 آخرين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 16 يوليو 2023 06:30 مساءً - ارتفع منذ قليل عدد ضحايا عقار مدينة رشيد المنهار إلى مصرع 3 أشخاص، وإصابة 14 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى رشيد لتلقى العلاج.

وكانت مدينة رشيد بالبحيرة قد شهدت اليوم الأحد انهيار منزل مكون من 8 طوابق بمنطقة الوسطانى بوسط المدينة مما أدى إلى مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين حتى الآن بكسور وجروح مختلفة.

وأسفر الحادث عن مصرع أسعد م.س 38 سنة، ومحمد.ر.م، 10 أشهر، وسامح الخضرى - عامل وتم نقل المتوفين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى رشيد العام كما نقل المصابين إلى ذات المستشفى لإسعافهم وتلقى الرعاية الطبية وهم..

محمد.س.ع 5 سنوات - رشيد - اشتباه ما بعد الارتجاج

و - سالى.ف.ع 30 سنة - رشيد - اضطراب بدرجة الوعى

ومحمد.س.م 11سنة - رشيد كسر بالذراع الأيسر -

وسعيدة.ح.ح 67 سنة - رشيد - اشتباه ما بعد الارتجاج

و شيماء.ع.ف 18سنة - رشيد - كدمات وسحجات بالجسم

ومحمد.م.ر 16 سنة - رشيد - جروح متفرقة بالجسم

و إبراهيم.م.ا 30 سنة - رشيد - اشتباه كسر بالقدم اليسرى

وأحمد.م.س 16 سنة - رشيد - اشتباه كسر بالقدم اليسرى

وعبد الرحمن.م.س 15 سنة - رشيد - اشتباه كسر بالقدم اليسرى

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والحماية المدنية إلى مكان الواقعة وتم فرض كردون أمنى حول العقار المنهار لمنع مرور المواطنين، كما تم فصل المرافق عن العقار المنهار والأماكن المجاورة تحسبا إلى حالات طارئة.

وجار تحرير المحضر اللازم تمهيدا لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.