تشكيل الأهلي أمام المقاولون.. شريف وطاهر وكريستو فى الهجوم.. والدبيس أساسيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 16 يوليو 2023 06:30 مساءً - أعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلى تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته أمام المقاولون العرب التى تقام بعد قليل باستاد عثمان أحمد عثمان، ضمن منافسات الجولة 34 من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويضم تشكيل الأهلي كلا من:

محمد الشناوي في حراسة المرمى وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأحمد نبيل كوكا وكريم الدبيس في الدفاع، ومحمد فخري وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة فى الوسط، وطاهر محمد طاهر ومحمد الضاوي كريستو ومحمد شريف في الهجوم.

وتوج الأهلي بلقب الدوري رقم 43 فى تاريخه، بعد فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين الماضي، وقبل 3 أيام من مباراة القمة التي فاز بها المارد الأحمر برباعية مقابل هدف، ويعد الأهلى البطل التاريخى للدوري المصري بعدما فاز باللقب 43 مرة سابقة فى مقابل 14 لقباً للزمالك، وثلاثة للإسماعيلى، ولقب وحيد للترسانة وغزل المحلة والأولمبى.

ويدين الأهلى بالفضل في هذا الإنجاز لمدربه السويسري مارسيل كولر، الذى أعاد هيكلة فريق الكرة، ونجح فى تحقيق العلامة الكاملة بكل البطولات التي شارك فيها باستثناء كأس العالم للأندية.