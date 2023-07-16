محافظ القليوبية يطلق مبادرة «قريتى جميلة ونظيفة» بقرى بنها

جدة - نرمين السيد - أطلق محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان، مبادرة "قريتى جميلة ونظيفة" بقرية بطا وروره بمركز بنها ضمن المبادرة التى نظمتها محافظة القليوبية بالتنسيق مع مجلس مدينة بنها لرفع كفاءة 40 قرية من قرى مركز ومدينة بنها وتبدأ من اليوم الموافق 16 يوليو حتى 27 يوليو.





وأكد المحافظ فى بيان له اليوم الأحد، أن المبادرة تشتمل على نظافة ورفع مخلفات وتراكمات القمامة، وزراعة 3000 شجرة مثمرة ضمن مبادرة 100 مليون شجرة ودهان أسوار وأعمدة وصيانة الإنارة العامة وتطوير مناطق المقابر ورفع كفاءتها وتمهيد الطرق والشوارع وردم الحفر وترميم المنخفضات وتسوية الشوارع وإزالة التعديات والأكشاك المخالفة الموجودة على أسوار المدارس والمنشآت الحكومية.

وأشار إلى أن المبادرة تأتى فى إطار الاهتمام بمنظومة النظافة للحفاظ على الصحة العامة للمواطن، وخلق بيئة صحية والتخلص من مخلفات القمامة الصلبة والمخلفات الزراعية خاصة فى فصل الصيف، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة والتى من شأنها التخلص من مخلفات القمامة سواء الصلبة أو المخلفات الزراعية مع رفع تراكمات القمامة أولا بأول، مشيرا أنه سيتم خلال المبادرة تقييم أداء رؤساء القرى وتكريم المتميزين منهم.

وأضاف المحافظ أنه تم إطلاق المبادرة اليوم بقرى ورورة وبطا وجمجرة الجديدة وكفر مويس والرملة وسندنهور ومرصفا وبتمدة ويستمر على مدار يومى 16 و17 من يوليو الجارى، وتنطلق يومى 18 و19 يوليو فى قرى دملو وكفر بطا وجمجرة القديمة ومنية السباع وطحلة وميت عاصم وكفر العرب وكفر عطا الله، ثم تنطلق يوم 20 و22 بقرى ميت الحوفيين وكفر أبو ذكرى وميت راضى ونقباس وميت العطار وكفر سندنهور والشموت ومنشأة دياب، ثم تنطلق يومى 24و25 بقرى كفر الجزار وبقيرة وكفر سعد وشبلنجة ودجوى ومجول وكفر الشموت وجزيرة بلى ثم تختتم المبادرة فاعليتها بقرى عزبة عبدالحميد عطية وعزبة أبو باشا وكفر الأربعين وكفر أبو زهرة وكفر طحلة وفرسيس وكفر الحمام وكفر الشيخ إبراهيم وذلك يومى 26 و27 يوليو الجارى.

وتشمل المبادرة توقيع الكشف الطبى مجانا لغير القادرين ضمن مبادرة 100 يوم صحة، ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق الدائم والمتابعة المستمرة مع الإدارات الصحية وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة أمام الحملة لتحقيق المستهدف لتقديم الخدمات الصحية ضمن المبادرات الرئاسية.