”الهجرة” توضح إرشادات الحصول على خطاب موجه لمنطقة التجنيد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 يوليو 2023 07:27 مساءً - استعرضت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، الإجراءات الخاصة بطلب الحصول على خطاب موجه لمنطقة التجنيد لإعفاء شقيق المهاجر من الخدمة العسكرية، وفقًا لما نشرته الهيئة العامة للجوازات والهجرة والجنسية:
إرشادات الطلب
- يقدم هذا الطلب من شقيق المصرى الذى سبق الموافقة له على الهجرة وأن إجراءات هجرته مازالت سارية
- يحصل الأخ التالى للمهاجر على إعفاء مؤقت من التجنيد باعتباره العائل لوالديه بعد شقيقه المهاجر
- يزول سبب الإعفاء فى حالة زوال صفة الهجرة عن شقيقه المهاجر وفقا لأسباب زوال الهجرة
- لا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع إلا بعد حضور صاحب الشأن الى الإدارة ومعه أصول المستندات وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب
- لا يتم استرداد الرسوم بعد تقديم الطلب من خلال الموقع لأي سبب
المستندات المطلوبة
- شهادة التحركات للمهاجر عن آخر خمس سنوات
- شهادة ميلاد شقيق المهاجر بها الرقم الثلاثي للتجنيد
- بطاقة الرقم القومي السارية لشقيق المهاجر