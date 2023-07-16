”الهجرة” توضح إرشادات الحصول على خطاب موجه لمنطقة التجنيد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 يوليو 2023 07:27 مساءً - استعرضت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، الإجراءات الخاصة بطلب الحصول على خطاب موجه لمنطقة التجنيد لإعفاء شقيق المهاجر من الخدمة العسكرية، وفقًا لما نشرته الهيئة العامة للجوازات والهجرة والجنسية:

إرشادات الطلب

يقدم هذا الطلب من شقيق المصرى الذى سبق الموافقة له على الهجرة وأن إجراءات هجرته مازالت سارية

يحصل الأخ التالى للمهاجر على إعفاء مؤقت من التجنيد باعتباره العائل لوالديه بعد شقيقه المهاجر

يزول سبب الإعفاء فى حالة زوال صفة الهجرة عن شقيقه المهاجر وفقا لأسباب زوال الهجرة

لا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع إلا بعد حضور صاحب الشأن الى الإدارة ومعه أصول المستندات وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب

لا يتم استرداد الرسوم بعد تقديم الطلب من خلال الموقع لأي سبب

المستندات المطلوبة