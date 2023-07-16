مؤسسة "حياة كريمة" تعلن صرف تعويضات للأسر المتضررة من انهيار عقار بمحافظة البحيرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 16 يوليو 2023 07:28 مساءً - أعلنت مؤسسة "حياة كريمة" تقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة جراء انهيار عقار بمدينة رشيد في محافظة البحيرة، وقررت صرف تعويضات مادية بقيمة 50 ألف جنيهًا لأسرة كل متوفي، كما قررت المؤسسة صرف تعويض بقيمة ٢٥ ألف جنيهًا لكل مصاب من مصابي الحادث، مع التمنيات بالشفاء العاجل لهم.

وكانت فرق الرصد الميداني بمؤسسة حياة كريمة قد انتشرت بشكل مكثف فور وقوع الحادث، لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لأسر ضحايا ومصابي العقار المُنهار بمحافظة البحيرة.

وشهدت مدينة رشيد في محافظة البحيرة، صباح اليوم الأحد، انهيار عقار سكني مكون من ٨ طوابق بمحيط منطقة مسجد الفحارين بسبب أعمال بمبنى مجاور، مما أسفر عن وقوع حالات وفاة وإصابة آخرين، وتم نقلهم إلى مستشفى رشيد العام .