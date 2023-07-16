تسليم 16 دراجة ضمن «دراجتك.. صحتك» بديوان عام محافظة كفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - وتم تسليم الدراجات بديوان عام المحافظة ضمن الدفعة الأولى لمرحلة الرابعة للمبادرة، والتى تهدف إلى تشجيع المواطنين على ركوب الدراجات وإتاحة الفرصة لاستخدام وسائل التنقل النشط، لتقليل استهلاك الوقود والانبعاثات الناتجة عن استخدامه للحفاظ على البيئة.

يشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة تتحمل نسبة 50% من قيمة الدراجات، فيما يتحمل الصندوق والمستفيدين نسبة الـ50% الباقية.