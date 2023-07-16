جدة - نرمين السيد - وتم تسليم الدراجات بديوان عام المحافظة ضمن الدفعة الأولى لمرحلة الرابعة للمبادرة، والتى تهدف إلى تشجيع المواطنين على ركوب الدراجات وإتاحة الفرصة لاستخدام وسائل التنقل النشط، لتقليل استهلاك الوقود والانبعاثات الناتجة عن استخدامه للحفاظ على البيئة.
يشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة تتحمل نسبة 50% من قيمة الدراجات، فيما يتحمل الصندوق والمستفيدين نسبة الـ50% الباقية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تسليم 16 دراجة ضمن «دراجتك.. صحتك» بديوان عام محافظة كفر الشيخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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