السفيرة عزيزة- وليد حجاج: أغلب من يبيعون «أون لاين» لا مقار أو هواتف لهم

جدة - نرمين السيد - تحدث المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، عن الشراء عبر الأون لاين، موضحًا: "بعض الأشخاص الذين يبيعون بضاعتهم لا ينتمون إلى مؤسسات كبيرة أو موقع كبير، لكنهم يدشنون صفحة على السوشيال ميديا ويقومون بالبيع من خلالها، وبالتالى فإنهم يمكنهم حظر العملاء بعد إتمام عملية الشراء حتى لا يقومون بإعادة منتجاتهم مرة أخرى".





وأضاف "حجاج"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة" المُذاع عبر فضائية "dmc"، من تقديم الإعلاميتين سناء منصور وشيرين عفت: "ممكن نشترى حاجة شكلها حلو جدًا زى اللمبة، لكن خامتها بتبقى رديئة، فلما نيجى نتكلم البائع يعملنا حظر ومنقدبش نتعامل معه مرة أخرى". وتابع خبير أمن المعلومات، أن هذا النوع من البائعين لا مقار أو هواتف لهم أو فواتير ضريبية، كما أن من يبيعون على الإنترنت أغلبهم أشخاص أماكنهم ليست معروفة، فقد يبيع من محافظة أخرى، وبالتالى لا يمكن الذهاب إليهم من اجل التعامل مع الأمر والحصول على النقود مرة أخرى.

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