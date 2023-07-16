موفدة «القاهرة الإخبارية»: أجواء صيفية مبهجة بمهرجان العلمين الجديدة

جدة - نرمين السيد - قالت الإعلامية نهى درويش، موفدة قناة "القاهرة الإخبارية" إلى العلمين الجديدة، إن الأجواء صيفية مبهجة فى مدينة العلمين الجديدة، لافتة إلى أن اليوم الأول من المهرجان شهد مباراة حماسية فى "التيك بول"، بين بطلتى العالم "ناتالى" و"مايا".





وأضافت "درويش"، خلال مداخلة مع الإعلامية منى شكر، عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن اليوم الثانى من المهرجان، شهد إقامة مباراة الجيل الذهبى، التى جمعت مجموعة من نجوم الكرة السابقين فى مصر، مثل حازم إمام وحسام غالى، وعصام الحضرى، ومحمد ناجى "جدو"، وسيد معوض. وتابعت موفدة "القاهرة الإخبارية" إلى العلمين الجديدة، أن أمس الجمعة شهد إقامة حفل لفريق "ديسكو مصر"، مشيرة إلى أن الجمعة المقبل سيشهد حفل غنائى للنجم الكبير تامر حسنى، والذى سيكون باكورة الحفلات بالمهرجان، كما سيشهد المهرجان العديد من الحفلات للفنان راغب علامة والفنانة نانسى عجرم.

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