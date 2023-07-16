جدة - نرمين السيد - ينظم المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى، برئاسة الأنبا إرميا الأسقف العام، مؤتمرا بمناسبة مرور 100 عام على ميلاد قداسة البابا الأنبا شنودة الثالث (1923م – 2023م)، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 2 أغسطس المقبل بمقر المركز بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.





يأتى هذا المؤتمر ضمن احتفالات المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى بمئوية ميلاد البابا شنودة الثالث. تدور محاور أبحاث المؤتمر حول التالى: 1) بابا العرب (الوحدة الوطنية ـ الحوار الإسلامى المسيحى). 2) البابا الموسوعى (الكاتب ـ الشاعر ـ الصحفى). 3) البابا المسكونى. 4) البابا المعمر. 5) البابا والوسائط الروحية (البابا الروحى). 6) المرأة فى منهج البابا “ما بين ضرورات الانفتاح ومقتضيات الرهبنة”. 7) البابا المعلم. 8) البابا والشباب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المركز الثقافى القبطى ينظم مؤتمرا لمئوية ميلاد البابا شنودة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.