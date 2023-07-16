توريد 172 ألف طن من القمح بالغربية

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، استمرار العمل بمواقع التخزين داخل الشون والصوامع لاستقبال محصول القمح المحلى، مشيرا إلى أن إجمالى ما تم توريده بلغ 172 ألف طن من القمح المحلى بإجمالى نسبة 99 % من المستهدف.





ووجه محافظ الغربية - فى بيان اليوم - باستمرار تقديم الدعم لكافة المزارعين لاستلام محصول القمح داخل الجمعيات الزراعية ومواقع التخزين المنتشرة داخل مراكز المحافظة الثمانية، والبالغ عددها 22 موقعا تخزينيا. كما وجه المحافظ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية المهندس محمد أبوهاشم بالتعاون مع الوحدات المحلية ومباحث التموين باستمرار حملات الرقابة والتفتيش على كافة الجهات التى تستخدم القمح المحلى بشكل مخالف للقانون.

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