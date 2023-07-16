متحدث الكهرباء: مصر تمتلك إمكانيات ضخمة لإنتاج 350 ألف ميجا وات من الرياح

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 16 يوليو 2023 08:25 مساءً - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر اتخذت خطوات هامة جدا في موضوع الطاقة المتجددة، لافتا إلى أنه على أرض الواقع خلال قمة المناخ كوب 27 كان هناك العديد من الاتفاقيات وتوقيع مذاكرات تفاهم لتوليد الطاقة.

وأضاف أيمن حمزة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أنه تم توقيع مذكرة تفاهم لتوليد طاقة 28 ألف ميجا وات من الرياح باستثمارات 35 مليار دولار بخلاف الاتفاقيات الخاصة بالهيدروجين الأخضر.

وأوضح أيمن حمزة، أن استثمارات الهيدروجين الأخضر كبيرة والعالم كله ينظر لمصر نظرة مهمة في إنتاج الهيدرجين الأخضر، مشيرا إلى أن هناك 23 مذكرة تفاهم وقعت في قمة المناخ باستثمارات حوالي 85 مليار دولار.

وتابع: "المميز في الأمر أن انتاج الطاقة من الرياح كنز موجود في مصر، ومصر فيها إمكانيات ضخم لإنتاج طاقة من الرياح تبلغ 350 ألف ميجا وات، وما يحدث توطين وبوابة مهمة للدول الافريقية خاصة وأن أفريقيا غنية بالطاقة المتجددة وتحتاج نقل مصر خبرتها والتحرك مع القارة الأفريقية".