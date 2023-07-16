وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظى القاهرة والجيزة معدلات تنفيذ المشروعات

جدة - نرمين السيد - عقد هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اجتماعا مع خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وأحمد راشد محافظ الجيزة، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظتين، وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة.





شهد الاجتماع متابعة معدلات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجارية على أرض المحافظتين، فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، فيما يخص عدد من الملفات المهمة التى تمس حياة المواطنين.

وحرص وزير التنمية المحلية، على متابعة المشروعات، التى سيتم تنفيذها بمحافظتى القاهرة والجيزة، ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالى 2023 – 2024، وعلى رأسها مشروعات تطوير ورصف الطرق والميادين والشوارع بالمحافظتين، وكذا تنفيذ بعض مشروعات الكهرباء والأمن والإطفاء وتحسين البيئة والتى ستعمل على تلبية احتياجات المواطنين، وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة من الإدارة المحلية لهم، والعمل على تحقيق التنمية فى القطاعات المختلفة تماشيا مع الجهود المبذولة للدولة.

وخلال اللقاء، تابع وزير التنمية المحلية مع محافظى القاهرة والجيزة جهود الأجهزة التنفيذية، بالتعاون مع قوات انفاذ القانون والجهات المعنية لتنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ21 لإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة والبناء المخالف والحفاظ على الأراضى الزراعية.

كما شدد هشام آمنة، على أهمية التعامل بكل حسم مع أى مخالفات أو تعديات، يتم رصدها فى المهد، وإزالتها على الفور، وتفعيل منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المعتدين.

وأشاد وزير التنمية المحلية بجهود محافظتى القاهرة والجيزة، فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظتين ومتابعة تنفيذ المشروعات القومية الجارية، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالجيزة وتطوير العشوائيات والمناطق الخطرة بالقاهرة، بما يسهم فى تحسين مستوى معيشة أبناء المحافظتين.

وتطرق الاجتماع إلى متابعة جهود محافظتى القاهرة والجيزة، فيما يخص ملف المخلفات والمنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة بالمحافظتين ومشروعات البنية التحتية وجهود متابعة الشركات العاملة فى المنظومة للقيام بخدمات الجمع والنقل للقمامة ونظافة الشوارع والمرافق العامة وعمليات التدوير والمعالجة والدفن الصحى الآمن للمخلفات بما يساهم فى تحسين مستوى النظافة بالقاهرة والجيزة والحصول على رضا المواطنين عن تلك الخدمة المهمة وإعادة الشكل الجمالى والحضارى للمحافظتين.