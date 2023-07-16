السيسى يطرح رؤية مصر لمواجهة التغير المناخى (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - جاء توفير البيئة اللازمة للتنفيذ السريع للمشروعات من أهم المقترحات المقدمة من الرئيس السيسى، إلى جانب صياغة مسارات وبرامج عادلة للتحول فى مختلف المجالات، والتركيز على مبدأى العدالة وتجنب الإجراءات الأحادية.

ويرصد دوت الخليج، من خلال الإنفوجراف التالى، طرح الرئيس السيسى، رؤية مصر لمواجهة التغير المناخى:

وشملت رؤية مصر المقدمة من الرئيس السيسى، تحقيق العدالة المناخية وتفعيل ترتيبات التمويل وصندوق الخسائر، إلى جانب تعزيز التعاون لضمان تطوير قدرات الحفاظ على النظم البيئية.