«إكسترا نيوز»: الجمهور سيحتفل مع راغب علامة ونانسى عجرم بمهرجان العلمين

جدة - نرمين السيد - قالت شاهندة عبدالرحيم، موفدة قناة "إكسترا نيوز" إلى العلمين الجديدة، إن المنظر مبهج والشواطئ فيروزية جميلة والأجواء ساحرة، لافتة إلى أن الجمهور ينتظر حفل اليوم والذى يحيه نجوم كبار، مما يعنى أن الإقبال سيكون كبير عليه.





أضافت "عبدالرحيم"، خلال مداخلة مع الإعلامية نانسى نور، ببرنامج "إكسترا اليوم" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المدينة من مدن الجيل الرابع التى تم تصميمها كى تتكيف مع التغيرات المناخية، ومنذ أن شرعت الدولة منذ عام 2018 أن تقيم 30 مدينة ذكية مدن الجيل الرابع، والتى منها مدينة العلمين الجديدة، والتى تجذب استثمارات كبيرة اقتصادية وترفيهية وسياحية. وأكدت موفدة قناة "إكسترا نيوز" إلى العلمين الجديدة، أن المدينة مُبهجة، متمنية أن يأتى إليها جميع المصريين ويستمتعوا بها، خاصةً أنها تضم شواطئ عامة وممشى مجانى لكل المصريين، لافتةً إلى أن الجمهور سيحتفل مع راغب علامة ونانسى عجرم.

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