محافظ الدقهلية الانتهاء من إنشاء 20 مدرسة جديدة بمراحل التعليم المختلفة

جدة - نرمين السيد - ووجه مختار فى بيان للمحافظة اليوم الأحد، المهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة توصيل المرافق للمدارس الجديدة وذلك بتكلفه قدرها 10 ملايين جنيه لتكون جاهزة لاستقبال العام الدراسى الجديد 2023/2024.

وقال مختار إن المحافظة بجميع أجهزتها حريصة دائما على التعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات المركزية لتحقيق مطالب واحتياجات مواطنى الدقهلية فى كافة قطاعات المرافق والخدمات وفى مقدمتها المدارس بهدف العمل على تقليل كثافات الفصول وتحقيق الجودة فى التعليم بمراحلة المختلفة على مستوى المحافظة.

ومن جانبه أوضح المهندس هشام عطية مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية أن المدارس الجديدة التى تم الانتهاء من إنشاءها هى مجمع السيد نصار للصم والبكم بقرية الخلالة بمركز بلقاس، ومدرسة عزبة صبحى التابعة للوحدة المحلية بشبرا سندى بمركز السنبلاوين، ومدرسة نشا بمركز نبروه، ومدرسة ميت غمر الرسمية للغات بمدينة ميت غمر، ومدرسة بهى الدين بركات للتعليم الأساسى بقرية سنفا بمركز ميت غمر، ومدرسة أولاد مبروك الرسمية للغات ت.ا بكفر غنام بمركز السنبلاوين، ومدرسة أولجا مطر الابتدائية بقرية القباب الصغرى بمركز دكرنس، ومدرسة الحاج محمد سالم للتعليم الأساسى بقرية المحمودية بمركز دكرنس، ومدرسة بقطارس الإعدادية المشتركة بقرية بقطارس مركز أجا، ومدرسة عبد الصمد مزروع الرسمية للغات بقرية الدراكسة بمركز منية النصر، ومدرسة أجا الإعدادية بنات بمدينة أجا، ومدرسة بدين الثانوية بمركز المنصورة ومدرسة عزبة النجار ت.ا بعزبة النجار بالسنبلاوين، ومدرسة المغاورى نجم ت.ا بعزبة المغاورى نجم بمركز الجمالية.

كما ضمت المدارس الجديدة، مدرسة الأمل المشتركة بمنشأة الأخوة بمركز أجا، ومدرسة العمدة محمد الغرباوى ت.ا.بجديدة الهالة مركز المنصورة، ومدرسة دميرة الجديدة الرسمية للغات بقرية دميرة مركز طلخا، ومدرسة سعد كفافى الرسمية للغات بمدينة الجمالية، ومدرسة أحمد على عبد الرحيم بكفر أبو ناصر بمركز دكرنس، ومدرسة الدكتورة شادية حسين ت.ا بقرية أوليلة بمركز ميت غمر.

وأشاد المحافظ، بجهود وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للابنية التعليمية فى نطاق محافظة الدقهلية من خلال إنشاء المدارس بمراكز ومدن وقرى المحافظة بما يلبى احتياجات ومطالب أبناء المحافظة ويساهم بشكل كبير فى خفض كثافة الفصول ويحقق جودة التعليم والارتقاء بالعملية التعليمية على مستوى المحافظة.