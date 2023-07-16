وزير التعليم يكرم أسرع عداءة «داون» فى مصر توجت بذهبيتين بمونديال فرنسا

جدة - نرمين السيد - يأتى هذا فى إطار خطوات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة، وتنفيذا لمبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى "قادرون.. مبدعون"، جاء ذلك بحضور أشرف سلومة، مدير المديرية التعليمية بالجيزة.

وأعرب الوزير، عن سعادته البالغة بلقاء الطالبة فاطمة الزهراء، التى تربعت على عرش البطولة البارالمبية بفرنسا وفازت بالمركز الأول على مستوى العالم، وحصلت على ميداليتين ذهبيتين فى بطولة العدو 1500 متر و800 متر بجدارة متخطية عدد 79 دولة مشاركة على مستوى العالم فى البطولة.

وأوضح حجازى، أن الطلاب ذوى القدرات الخاصة يمثلون فخرا لمصر كلها فهم مثال للتحدى والإرادة، موضحا أنهم أثبتوا للعالم كله أنه بالتحدى والعزيمة والإرادة لا وجود للمستحيل.

وأشار إلى اهتمام وزارة التربية والتعليم بدعم ومساندة وتشجيع أبنائها من الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة، وإمدادهم بالتنمية المعرفية والمهنية وإعدادهم لمواجهة الحياة العملية، وإكسابهم المهارات التى تلائم قدراتهم، معربا عن شكره وتقديره للقيادات التعليمية، وقيادات التربية الخاصة بالوزارة، وكل من ساهم فى دعمهم وتشجيعهم حتى وصولهم لهذا التألق والتميز.

وخلال اللقاء، جرى حوار بين الوزير وفاطمة الزهراء، تناولت فيه المسابقة والتحديات التى واجهتها فى التفوق على المشاركين من جميع أنحاء العالم، كما تحدثت عن شعورها عند الإعلان عن فوزها بالمركز الأول عالميا، وتأثرها الوطنى عند رفع علم مصر.