الحياة اليوم- «الكهرباء»: توقيع 23 مذكرة تفاهم باستثمارات 85 مليار دولار

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مصر اتخذت خطوات هامة جدًا فى موضوع الطاقة المتجددة، لافتًا إلى أنه على أرض الواقع خلال قمة المناخ "COP 27" كان هناك العديد من الاتفاقيات وتوقيع مذكرات تفاهم لتوليد الطاقة.





وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، ببرنامج "الحياة اليوم" المُذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه تم توقيع مذكرة تفاهم لتوليد طاقة 28 ألف ميجا وات من الرياح، باستثمارات بلغت 35 مليار دولار، بخلاف الاتفاقيات الخاصة بالهيدروجين الأخضر. وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن استثمارات الهيدروجين الأخضر كبيرة، والعالم كله ينظر لمصر نظرة مهمة فى إنتاج الهيدرجين الأخضر، مُشيرًا إلى أن هناك 23 مذكرة تفاهم تم توقيعها فى قمة المناخ باستثمارات حوالى 85 مليار دولار. وتابع: "المميز فى الأمر أن إنتاج الطاقة من الرياح كنز موجود فى مصر، ومصر فيها إمكانيات ضخمة لإنتاج طاقة من الرياح تبلغ 350 ألف ميجا وات، وما يحدث توطين وبوابة مهمة للدول الإفريقية، خاصة وأن إفريقيا غنية بالطاقة المتجددة، وتحتاج نقل مصر خبرتها والتحرك مع القارة الإفريقية".

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