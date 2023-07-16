مراسلة «إكسترا نيوز» من كينيا: ردود فعل واسعة لكلمة السيسى بقمة «النيباد»

جدة - نرمين السيد - وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن الجميع ينتظر الجلسة الختامية لهذه القمة، والتى من المفترض أن يلقى فيها كلاً من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى كلمة وأيضا رئيس الاتحاد الحالى وهو رئيس جزر القمر.

وأضافت أن الجلسة الختامية ستتضمن عرض لأبرز التوصيات التى ستخرج بها هذه القمة الأفريقية، موضحة أن الجميع فى إنتظار ما إذا كان هناك مؤتمر صحفى سيعقد أم لا.

وأشارت إلى أن هناك ردود فعل حقيقية لكلمة الرئيس السيسى، والتى أكد فيها على أبرز الأولويات لرئاسة مصر للنيباد خلال العامين القادمين، حيث تأتى رئاسة مصر لها فى ظروف بالغة الدقة.