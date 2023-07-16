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الأرصاد: ارتفاع كبير فى درجات الحرارة حتى آخر الأسبوع

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 16 يوليو 2023 09:30 مساءً - قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى لهيئة الأرصاد الجوية، إن بعض المناطق فى مصر ستسجل 45 درجة مئوية وتحديدا فى الأقصر وأسوان، لافتة إلى انه يؤثر علينا امتداد لمرتفع جوى فى طبقات الجو العليا وهى القبة الحرارية.

 

وأضافت منار غانم خلال مداخلة ببرنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة cbc، أن المرتفع الجوى دائما يتواجد بطبقات الجو العليا على ارتفاع من 5 إلى 6 كيلو من سطح الأرض، كما اننا نتأثر بمنخفض الهند الموسمى.

 

ولفت منار غانم إلى أنه لدينا ارتفاع فى درجات الحرارة ونسب الرطوبة وهدوء فى سرعات الرياح، والعظمى على القاهرة 38 درجة مئوية وهى درجة الظل، والمحسوسة أعلى بدرجتين، ووجودى أسفل الشمس بوقت طويل يشعرنى بدرجات الحرارة المرتفعة، مؤكدة أن الأجواء الحرارة ستسمر حتى آخر الأسبوع. 

 

 

 

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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