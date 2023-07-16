جدة - نرمين السيد - وقالت الإعلامية لما جبريل، موفدة فضائية "إكسترا نيوز" إلى العلمين الجديدة، إن المباراة شهدت أجواء حماسية جدًا، لافتة إلى أن الأعداد التى شاهدت البطولة فى المنطقة الشاطئية كانت مهولة.
وأضافت "جبريل"، خلال مداخلة مع الإعلامية نانسى نور، ببرنامج "إكسترا نيوز" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن 40 لاعبًا من الجيل الذهبى للكرة المصرية شاركوا فى البطولة التى أُقيمت على مدار يومى الجمعة والسبت، موضحة أن المباريات كانت مميزة جدًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موفدة إكسترا نيوز: أجواء حماسية فى مباراة تحدى الجيل الذهبى بمهرجان العلمين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.