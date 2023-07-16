موفدة إكسترا نيوز: أجواء حماسية فى مباراة تحدى الجيل الذهبى بمهرجان العلمين

جدة - نرمين السيد - وقالت الإعلامية لما جبريل، موفدة فضائية "إكسترا نيوز" إلى العلمين الجديدة، إن المباراة شهدت أجواء حماسية جدًا، لافتة إلى أن الأعداد التى شاهدت البطولة فى المنطقة الشاطئية كانت مهولة.

وأضافت "جبريل"، خلال مداخلة مع الإعلامية نانسى نور، ببرنامج "إكسترا نيوز" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن 40 لاعبًا من الجيل الذهبى للكرة المصرية شاركوا فى البطولة التى أُقيمت على مدار يومى الجمعة والسبت، موضحة أن المباريات كانت مميزة جدًا.